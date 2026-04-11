Domani alle 15 si gioca una partita decisiva tra la Maceratese e la Recanatese, con in palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Per affrontare al meglio questa sfida, la formazione di casa dovrà presentarsi con la migliore rosa possibile e un assetto equilibrato. La partita si svolge in un momento cruciale del campionato, e i risultati ottenuti potrebbero influenzare gli sviluppi futuri della classifica.

Servirà la miglior Maceratese possibile e soprattutto una squadra equilibrata perché la partita casalinga di domani alle 15 contro la Recanatese mette in palio punti pesantissimi. Una vittoria permetterebbe ai biancorossi di avvicinarsi sensibilmente alla salvezza quando mancano quattro turni alla fine del campionato di serie D. Senza contare che in questa giornata c’è l’altro scontro diretto Sora-San Marino. Sarà necessaria una formazione biancorossa equilibrata perché non sempre le rimonte vanno a buon fine come è successo nel turno precedente a Castelfidardo e all’andata contro i leopardiani, in entrambe le occasioni i biancorossi erano sotto di due reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È indispensabile la miglior Maceratese

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