È flagship killer degli smartphone | costa poco ed è nella top 10 dei più venduti al mondo

Nel mercato mondiale degli smartphone, un modello si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo e per essere tra i dispositivi più venduti, entrando nella top 10 a livello globale. Nonostante le numerose novità e caratteristiche avanzate proposte dai vari produttori, questo telefono si afferma come un'opzione molto richiesta. La sua presenza tra i dispositivi più venduti conferma come, in molti casi, il prezzo sia un elemento decisivo per gli acquirenti.

Nel mercato globale degli smartphone, al di là delle presentazioni spettacolari e delle schede tecniche sempre più spinte, esiste un dato che pesa più di tutti. Ed è proprio questa fotografia concreta che arriva dal report sul quarto trimestre 2025, dove emergono dinamiche molto più interessanti del semplice confronto tra marchi. Il dato più evidente è il dominio netto di Apple. La casa di Cupertino occupa una parte consistente della Top 10 mondiale, confermando una tendenza ormai consolidata: meno modelli, ma più venduti. In cima alla classifica troviamo l’iPhone 17 Pro Max, che da solo conquista circa il 5% del mercato globale nel trimestre, seguito da altri modelli della stessa famiglia.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - È flagship killer degli smartphone: costa poco ed è nella top 10 dei più venduti al mondo Migliori smartphone top di gamma 2026: i flagship più potenti da comprare oggiNel 2026 i top di gamma non si differenziano più solo per hardware, ma per AI, fotografia computazionale, autonomia e supporto software. Marathon debutta in Top 10 tra i più venduti su Steam poche ore dopo l’apertura dei preordiniA poche ore dall’apertura dei preordini, Marathon ha registrato un debutto significativo nella classifica dei Top Seller di Steam, entrando... I MIGLIORI Smartphone di MARZO 2026 (attenzione alle offerte di Marzo) | #TopSmartphone