Duello Comitato e Comune sui tigli di piazza Costa | Che errore tagliarli Ma ne pianteremo il doppio

Il comitato dei residenti del centro storico ha espresso disappunto riguardo alla decisione di tagliare 14 dei 20 tigli presenti in piazza Costa, motivando l’intervento con ragioni di sicurezza legate agli scavi archeologici in corso. Il Comune e la Soprintendenza hanno comunicato che comunque verranno piantati il doppio degli alberi eliminati. La questione ha generato un acceso dibattito tra le parti coinvolte.

"Cosa direbbe Vitruvio?". E’ quanto si chiede il comitato dei residenti del centro storico sulla decisione di Comune e Soprintendenza di tagliare 14 dei 20 tigli presenti nell’area di piazza Costa "per la sicurezza" degli archeologi che a giorni riprenderanno gli scavi della Basilica. "Il lavoro archeologico sui resti della Basilica – commenta il comitato – sia un esempio di intervento capace di rispettare il passato senza negare il presente: un’occasione per dimostrare che la cura è possibile, che la città può essere ascoltata, che la storia può emergere senza cancellare la vita". Il comitato rivolge un appello a Soprintendenza e Comune ai quali ricorda come "la Basilica non emerge in un campo isolato, ma in una piazza caratterizzata da un impianto di tigli che la rende una delle rarissime piazze vegetali coperte in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duello Comitato e Comune sui tigli di piazza Costa: "Che errore tagliarli". "Ma ne pianteremo il doppio" Via della Tenuta di Torrenova, partono gli abbattimenti di 16 alberi. Il Comune: "Ne pianteremo 82"L'intervento, programmato dal Dipartimento Tutela ambientale, si è reso necessario in quanto gli alberi sono risultati "in forte declino vegetativo e... Bologna-Aston Villa 1-3, tremenda beffa per i rossoblu: doppio errore che costa caroPesante ko del Bologna in casa contro l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League con i rossoblu che, dopo un ottimo inizio di... Si parla di: Duello Comitato e Comune sui tigli di piazza Costa: Che errore tagliarli. Ma ne pianteremo il doppio; Neymar torna nella formazione titolare del Santos per un duello decisivo contro Remo a Vila Belmiro. Duello Comitato e Comune sui tigli di piazza Costa: Che errore tagliarli. Ma ne pianteremo il doppioCosa direbbe Vitruvio?. E’ quanto si chiede il comitato dei residenti del centro storico sulla decisione di Comune ... ilrestodelcarlino.it