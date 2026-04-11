Uno studio recente suggerisce che prendersi una pausa dai social network per due settimane potrebbe avere effetti positivi sulla salute mentale. Secondo le ricerche, questa sospensione può contribuire a ringiovanire il cervello di circa dieci anni. L'argomento ha attirato l'attenzione di molti, che considerano la possibilità di una digital detox come un modo per migliorare il benessere psicologico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I benefici della digital detox secondo gli studi. Una pausa dai social network potrebbe avere effetti sorprendenti sulla mente. Alcune ricerche indicano che bastano due settimane senza funzionalità “smart” per ottenere un miglioramento cognitivo significativo, paragonabile addirittura a un ringiovanimento mentale di circa dieci anni. Uno studio realizzato da Pnas Nexus e riportato dal Corriere della Sera, condotto su 467 partecipanti ha osservato che l’utilizzo di un telefono limitato a chiamate, SMS e email (accessibili da computer) porta a una riduzione importante dei sintomi depressivi, in alcuni casi più efficace rispetto ai farmaci. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Due settimane senza social e il cervello può ringiovanire di 10 anni

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