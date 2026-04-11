Due casi di bimbi caduti dalla finestra | uno morto l’altro è grave

Due bambini sono rimasti coinvolti in incidenti nelle loro abitazioni, entrambi cadendo da finestre. Uno dei due ha perso la vita, mentre l’altro si trova in condizioni critiche a causa di un grave trauma cranico. I fatti sono avvenuti in abitazioni di diversa provenienza, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.

Un bimbo di un anno e mezzo si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo essere caduto dalla finestra di una palazzo a Civita Castellana, nel Viterbese. Il piccolo, di origine marocchina, nella caduta ha riportato un grave trauma cranico e si trova ora in prognosi riservata nella terapia intensiva pediatrica, intubato e ventilato meccanicamente in sedazione farmacologica. È intanto morto oggi in ospedale il bambino di poco più di un anno che giovedì pomeriggio, attorno alle 17, era caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri a Bologna. Il bambino era ricoverato all’ospedale Maggiore. Sul posto erano intervenuti il 118 e la Polizia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Due casi di bimbi caduti dalla finestra: uno morto, l’altro è grave Bimbo precipita dalla finestra a Bologna, morto dopo due giorni di agonia in ospedaleNon ce l’ha fatta il bambino di un anno e mezzo precipitato nei giorni scorsi da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel... Leggi anche: Epatite A Napoli, ricoverati anche 3 bimbi: casi saliti a 154. Grave 46enne, rischia trapianto di fegato 5 years ago she forced him away, now he’s a business elite, she’s just a bar waitress…