Droga a domicilio a Pomezia | nell' agenda i segreti dei clienti del pusher arrestato

Nelle strade di Pomezia, un pusher è stato arrestato con un ingente quantitativo di droga e strumenti per gestire la vendita. Durante la perquisizione, sono stati trovati cocaina, hashish, un bilancino di precisione e registri con i nomi dei clienti. L'indagine ha portato alla scoperta di un sistema di distribuzione che operava anche a domicilio, con dettagli sulla clientela annotati in appunti.

Aveva tutto il necessario per gestire la "piazza" itinerante tra le strade di Pomezia: cocaina, hashish, il bilancino di precisione e, soprattutto, la contabilità dei clienti. Un uomo di 49 anni è finito in manette dopo essere stato sorpreso proprio mentre si avvicinava all'abitazione di un. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Catania, pusher arrestato: così consegnava droga a domicilio con la fidanzata Battipaglia, blitz dei Carabinieri: arrestato pusher con droga e armaI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di S. Temi più discussi: Attività di contrasto allo Spaccio di droga della Polizia di Stato: arrestato a Latina un giovane trovato con cocaina, crack, hashish e marijuana; Nove chili di cocaina pronti per lo spaccio: il tesoro da un milione di euro nascosto in casa; SPACCIO DI DROGA NEL SUO DOMICILIO, DENUNCIATO GIOVANE DI GALLIPOLI; Cocaina nascosta in un B&B a Frosinone e spaccio in auto a domicilio, 30enne nei guai. Spaccio di droga a Roma, ora i pusher consegnano a domicilio: il delivery con auto a noleggio e telefoni criptatiSi muovono con auto prese a noleggio, quasi sempre city car che passano inosservate rispetto a veicoli di grossa cilindrata, con documenti falsi oppure con la compiacenza di qualche concessionario. In ... roma.corriere.it Spaccio nel Frusinate, la droga consegnata a domicilio: chi gestiva la rete smantellata dai carabinieriBlitz antidroga all’alba dei carabinieri delle Compagnie di Frosinone e Alatri. Nel corso dell'operazione, i militari delle Compagnie di Frosinone e Alatri hanno eseguito un'ordinanza di custodia ... ilmessaggero.it Traffico di droga, condanne per 127 anni di reclusione "Si chiude con 20 condanne per un totale di circa 127 anni di reclusione il procedimento giudiziario scaturito da un’inchiesta della Dda" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #Dda #processo #a - facebook.com facebook Avvocato porta droga ai suoi clienti detenuti e finisce a sua volta in cella: “Mi hanno minacciato” x.com