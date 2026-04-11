Droga a domicilio a Pomezia | nell' agenda i segreti dei clienti del pusher arrestato

Da romatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle strade di Pomezia, un pusher è stato arrestato con un ingente quantitativo di droga e strumenti per gestire la vendita. Durante la perquisizione, sono stati trovati cocaina, hashish, un bilancino di precisione e registri con i nomi dei clienti. L'indagine ha portato alla scoperta di un sistema di distribuzione che operava anche a domicilio, con dettagli sulla clientela annotati in appunti.

Aveva tutto il necessario per gestire la "piazza" itinerante tra le strade di Pomezia: cocaina, hashish, il bilancino di precisione e, soprattutto, la contabilità dei clienti. Un uomo di 49 anni è finito in manette dopo essere stato sorpreso proprio mentre si avvicinava all'abitazione di un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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