L’11 aprile saranno trasmessi in diretta diversi eventi sportivi. Tra le partite di calcio, si potranno seguire le gare tra Sinner e Atalanta-Juventus, oltre a Torino-Verona, Cagliari-Cremonese e Milan-Udinese. In aggiunta, sono previste trasmissioni di partite di rugby e incontri di boxe. La programmazione televisiva offrirà quindi un ampio spazio a vari sport, con partite e competizioni che interesseranno gli appassionati.

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© Gazzetta.it - Dove vedere Sinner e Atalanta-Juventus: lo sport in tv dell'11 aprile

Dove vedere Sinner e Berrettini: tutto lo sport in tv del 9 aprileOggi, giovedì 9 aprile, proseguono le emozioni del Masters 1000 di Montecarlo, con tanti azzurri in campo.

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