Dopo le dichiarazioni di un attore noto per il suo impegno politico, la Casa Bianca ha risposto definendo le sue accuse come “crimini di guerra” inesistenti, riferendosi ai suoi film. La polemica tra l’amministrazione e Hollywood si fa sempre più accesa, con l’attore che aveva criticato pubblicamente le minacce del presidente contro l’Iran. La questione ha attirato l’attenzione dei media e alimentato il dibattito pubblico.

La tensione tra la Casa Bianca e Hollywood ha raggiunto un nuovo picco. George Clooney, icona del cinema americano e figura sempre più vocale sulla scena politica internazionale, si è scontrato pubblicamente con l’amministrazione Trump dopo aver criticato le minacce del presidente contro l’Iran. La risposta della Casa Bianca non si è fatta attendere, ma non è arrivata attraverso i canali diplomatici tradizionali: è stata un attacco personale e sprezzante alle capacità artistiche dell’attore. La controversia è esplosa quando Clooney, durante un evento con studenti delle scuole superiori a Cuneo, in Italia, ha condannato le dichiarazioni di Donald Trump riguardo all’Iran. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dopo l’affondo di George Clooney, la Casa Bianca passa al contrattacco: “Gli unici crimini di guerra sono i suoi film”

Botta e risposta tra Casa Bianca e George Clooney: “I suoi film sono crimini di guerra”(Adnkronos) – È botta e risposta tra la Casa Bianca e George Clooney, che aveva accusato Donald Trump di contemplare "un crimine di guerra" dopo aver...

La Casa Bianca contro George Clooney: “Crimini di guerra sono i suoi film”. La replica: “Niente battute, la gente muore”Roma, 9 aprile 2026 – Doveva essere un incontro con i giovani (quasi tremila quelli presenti al palazzetto dello sport di Cuneo), ma è diventato un...

Temi più discussi: Dialoghi sul talento, George Clooney a Cuneo e l'affondo a Trump; George Clooney da Cuneo attacca Trump: Minacciare fine di una civiltà è crimine di guerra; 'Un crimine di guerra': George Clooney a Cuneo lancia un durissimo affondo contro Trump davanti agli studenti; L’unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney per i suoi film orribili: la Casa Bianca risponde a muso duro all’attore.

L’unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney per i suoi film orribili: la Casa Bianca risponde a muso duro all’attoreDopo la critica di Clooney a Trump, arriva la replica durissima dal portavoce della Casa Bianca: L'unico che commette crimini di guerra è lui ... ilfattoquotidiano.it

Un crimine di guerra: George Clooney a Cuneo lancia un durissimo affondo contro Trump davanti agli studentiGeorge Clooney protagonista a Cuneo, dove ha partecipato ai Dialoghi sul Talento organizzati dalla Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport. L’attore americano è stato accolto da circa tremila stude ... tg.la7.it

“Minacciare la fine di una civiltà è un crimine di guerra. Punto”: la prima standing ovation per George Clooney arriva dopo questo attacco a Trump, in una mattina di fragile tregua in Medio Oriente. In mezz’ora, durante l’evento ‘Dialoghi sul Talento’ al Palazzett - facebook.com facebook

“L'unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney, per i suoi film orribili”. Così Donald Trump ha risposto all'attore americano che, dal palco del Palazzetto dello Sport di Cuneo, aveva accusato il presidente di aver superato “il limite del x.com