Donne stesse capacità ma meno opportunità | confronto a Pescara con la Lega

Sabato 11 aprile si è tenuta a Pescara una tavola rotonda nella sala Figlia di Iorio della Provincia, organizzata dalla Lega. L’evento ha affrontato il tema delle differenze di opportunità tra uomini e donne, evidenziando come entrambe le parti abbiano competenze equivalenti ma le donne incontrino più difficoltà nel trovare occasioni di lavoro o avanzamento. La discussione ha coinvolto diversi partecipanti e rappresentanti del partito.

“Donne: stesse capacità, meno opportunità”. Questo il titolo della tavola rotonda che si e’ svolta sabato 11 aprile nella sala Figlia di Iorio della Provincia di Pescara. A organizzarla è stato il dipartimento provinciale Pari Opportunità della Lega, coordinato da Manuela Canonico. “È stata.🔗 Leggi su Ilpescara.it Le donne fanno i conti con se stesse e con la storiaLaura Valeriani e Fiorella Vandi sono le protagoniste dell’incontro organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà lunedì...