Oltre 50 quintali di alimenti a lunga conservazione sono stati donati dal liceo e dalle famiglie degli studenti, destinati al Banco di solidarietà Leotta&Bigoni. L'associazione, che consegna regolarmente pacchi di viveri a 160 famiglie in difficoltà, ha ricevuto il contributo come parte di un'iniziativa di solidarietà promossa dalla scuola. La donazione rappresenta un aiuto concreto per le persone che usufruiscono dei servizi dell'ente benefico.

Donati dai ragazzi delle scuole e dalle loro famiglie oltre 50 quintali di alimenti a lunga conservazione sono andati a supportare l’attività del Banco di solidarietà Leotta&Bigoni, un ente benefico che, attraverso la periodica consegna di pacchi, rifornisce di viveri 160 famiglie bisognose. E così, anche quest’anno, è più che positivo il bilancio di “ Donacibo ”, iniziativa che gli attivisti del Leotta&Bigoni hanno organizzato, col supporto del Comune di San Giuliano, in alcuni istituti di San Donato, San Giuliano, Melegnano, Rozzano e Milano. In questi plessi, ogni studente aveva la possibilità di portare a scuola uno o più alimenti non deperibili, a beneficio delle famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Donacibo”, oltre 50 quintali di alimenti donati alle famiglie

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