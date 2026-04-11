Don Tommaso Latronico | il modello di giustizia che sfida il presente

A Policoro si è svolto un convegno dedicato a don Tommaso Latronico, sacerdote nato a Nova Siri, con l’obiettivo di analizzare il suo contributo spirituale e sociale. L’evento si inserisce nel percorso avviato per la sua beatificazione, coinvolgendo esperti e membri della comunità locale. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti della sua vita e delle sue azioni, con l’intento di valorizzare il suo esempio.

A Policoro si è tenuto un convegno dedicato alla figura di don Tommaso Latronico, sacerdote originario di Nova Siri, per riflettere sul suo lascito spirituale e sociale in occasione del percorso volto alla sua beatificazione. L’incontro ha la partecipazione del vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro, Mons. Vincenzo Orofino, e del segretario provinciale Ugl Matera, Pino Giordano, i quali hanno intrecciato l’eredità del religioso con le urgenze attuali legate alla giustizia sociale e ai conflitti globali. L’eredità di un uomo tra impegno sociale e difesa dei diritti. La memoria di don Tommaso Latronico non viene celebrata solo come un tributo religioso, ma come una bussola operativa per affrontare le fragilità del presente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Don Tommaso Latronico: il modello di giustizia che sfida il presente Cosenza sul podio: il modello calabrese che sfida i NEETQuesta mattina a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata proclamata la vincitrice del Premio Città... “Una riforma che fa giustizia”: l'evento di Fdi a sostegno del refendum. Presente anche Giorgia MeloniL’evento dal titolo “Una riforma che fa giustizia” è stato promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato “per rilanciare...