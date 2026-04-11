A Reggio Emilia si gioca una partita importante per la promozione in serie A2, con la Domotek che cerca di ribaltare la situazione contro la Conad Reggio Emilia. L’allenatore della squadra ha lanciato un appello ai tifosi, sperando di riunire circa 4.000 sostenitori per sostenere la squadra. La sfida rappresenta un momento chiave della serie e si svolge nel palazzetto locale, dove si decide il futuro della squadra.

La sfida decisiva per l’accesso alla serie A2 si infiamma a Reggio, dove la Domotek deve invertire il trend della serie contro la Conad Reggio Emilia. A poche ore dal via di Gara 4, il capitano Laganà ha lanciato un appello accorato ai sostenitori per trasformare la frustrazione della recente sconfitta in una spinta collettiva verso l’obiettivo stagionale. La determinazione del gruppo dopo il passo falso in trasferta. Il bilancio della terza partita vede gli ospiti usciti sconfitti da un impegno complesso fuori casa. Laganà ha ammesso con onestà che la prestazione non è stata quella sperata, riconoscendo la superiorità degli avversari nei momenti di massima tensione della sfida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domotek, l’appello di Laganà: 4.000 tifosi per il riscatto in A2

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