Domenico Caliendo | al via l’analisi tecnica su video e foto dell’intervento

La Procura ha avviato un procedimento per analizzare immagini e registrazioni provenienti dal cellulare di un operatore sanitario coinvolto in un intervento di trapianto. Le autorità stanno esaminando foto e video raccolti durante l’intervento, che sono stati acquisiti nel quadro delle indagini in corso. L’indagine riguarda la verifica di eventuali irregolarità o anomalie legate all’evento medico. Fino a questo momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sui risultati dell’analisi.

Domenico Caliendo: la Procura analizza foto e video dal cellulare di un sanitario presente al trapianto. Nuovi interrogatori per la direttrice del Monaldi. L'inchiesta sulla scomparsa di Domenico Caliendo entra in una fase tecnica cruciale con l'acquisizione di nuove prove digitali. La Procura di Napoli, guidata dai magistrati Giuseppe Tittaferrante e Antonio Ricci, ha disposto l'analisi di filmati e scatti fotografici contenuti nello smartphone di un operatore socio-sanitario presente in sala operatoria durante il trapianto del 23 dicembre 2025. Per il prossimo 16 aprile è già stata programmata la nomina dei periti che dovranno eseguire questo accertamento tecnico irripetibile, finalizzato a cristallizzare prove fondamentali per ricostruire le ultime ore di vita di Domenico Caliendo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: al via l’analisi tecnica su video e foto dell’intervento Domenico Caliendo, spuntano video e foto del bimbo in sala operatoria senza il cuore«Che cosa è successo dopo il clampaggio?», chiedono i pm di Napoli ad una infermiera che era nel team della sala operatoria che il 23 dicembre... L’analisi del disastro comunicativo dell’ospedale Monaldi sul caso di Domenico CaliendoErrori e silenzi nella gestione della crisi: l’Azienda dei Colli perde il controllo della narrazione. Temi più discussi: Trapianto fatale: video mostra il cuore di Domenico Caliendo ancora battente alle 14.34; Domenico Caliendo, scontro Oppido-Petruzzi sul video in cui il cuore batteva ancora dopo l'espianto; Domenico Caliendo, il primario di nuovo davanti ai pm: è scontro tra avvocati; Domenico Caliendo, Fico: La sua storia fatta di reiterati errori ed omissioni. Domenico Caliendo: fissata al 4 maggio la trattativa per il risarcimento stragiudizialeDomenico Caliendo: al via il 4 maggio il tavolo per il risarcimento stragiudiziale tra la famiglia e l'ospedale Monaldi. Coinvolti anche i medici indagati. 2anews.it Domenico Caliendo, accuse all'avvocato Petruzzi: «Mai preso percentuali su risarcimenti»«Nelle ultime ore sono stato oggetto di una significativa esposizione mediatica e di una intensa ondata di reazioni sui social network, conseguenti ad alcune mie considerazioni in ordine ... ilmattino.it Nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo spunta un nuovo cellulare che nella sala operatoria di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi avrebbe scattato foto e ripreso un video che potrebbe rappresentare una nuova carta nelle mani - facebook.com facebook #domenico caliendo, l' #avvocato: «Ho toccato poteri forti e vogliono zittirmi» x.com