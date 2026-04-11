Domani secondo convegno al Sesana Il trotter apre le porte ai più piccoli

Domani si terrà il secondo convegno della stagione al Sesana, con inizio alle 15.50. Dopo la giornata di apertura che ha servito da prova generale, la manifestazione torna con un evento che include anche attività dedicate ai più giovani. Oltre alla corsa principale, il programma prevede iniziative collaterali pensate per coinvolgere anche il pubblico più giovane, offrendo un pomeriggio di sport e intrattenimento.

Il secondo convegno della stagione va in scena domenica 12 aprile alle ore 15.50. Archiviata la giornata di apertura che ha fatto da rodaggio per questa nuova annata, il Sesana torna ad offrire eventi collaterali oltre al classico spettacolo in pista. Per questa domenica un occhio di riguardo è stato riservato ai più piccoli a cui è stata dedicata un intera area del trotter con gonfiabili, baby dance, truccabimbi e tanto altro. Il programma tecnico del Sesana non cade mai nella banalità, sette corse con in cima al cartellone il Premio Soberania dedicato ai soggetti di tre anni sulla classica distanza del miglio. Ad aprire il sipario il Premio Nevera con un attesissimo Goldenrose Bar, il sempreverde Enrico Bellei in sediolo è sicuramente un valore aggiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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“Domani abbiamo un secondo match point salvezza, tutti meriterebbero i tre punti: tifosi, club, squadra. Vogliamo migliorare la quota punti dello scorso anno ma dobbiamo fare del nostro meglio, senza peccare di presunzione”. Mister #DAversa così pre #T x.com

E niente. Domani Sinner arigioca alle 13. Secondo match sul Centrale, dopo Zverev. - facebook.com facebook