Domani Manfredonia-Nola le probabili formazioni

Domani si gioca la partita tra Manfredonia e Nola, con le formazioni ancora da definire. Entrambi gli allenatori sono squalificati e non saranno in panchina. La squadra di casa potrebbe schierare un difensore a sinistra e un centrocampista ancora da decidere, mentre le scelte degli ospiti sono anch’esse in fase di definizione. La sfida si svolgerà sul campo di Manfredonia.

Ambedue gli allenatori sono squalificati. Manfredonia con il dubbio a sinistra ed in mezzo al campo. Manfredonia (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Cicerelli, Balba (06); Hernaiz, Jallow; Urain. All: Ferrazzano (Pezzella squalificato). Nola (3-4-3): Montalti (06); D’Amore (07), Cipolla, Capone; Setola, Berardocco, Marcelli (05), Dell’Orfanello; Nunziante, Estrella, Guarracino. All: Salvatore (Giampà squalificato). 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Domani Manfredonia-Nola, le probabili formazioni Fasano-Manfredonia: le probabili formazioniTrasferta difficile per i sipontini che dovranno rinunciare ad Urain, squalificato. Heraclea-Manfredonia, le probabili formazioniLa squadra di casa con grandi nomi, ma che segue il Manfredonia ad un punto di distacco. Argomenti più discussi: Tabellino partita Nola 1925 vs Manfredonia Calcio 1932; Manfredonia-Nola domenica 12 aprile alle 16.00: giornata Forza Manfredonia e prezzi ribassati; Sesta sconfitta per il Nola 1925, torna alla vittoria il CAP, perde l’Hyria, il Sitting aspetta l’Europa, il Padel aumenta i team: il punto sullo sport in città; Nola-Barletta 0-1: la beffa nel finale, vantaggio minimo sui playout. 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie D – Girone H. La giornata si apre oggi con l’anticipo tra Sarnese 1926 e FC Nola 1925. Il Manfredonia Calcio scenderà invece in campo domani alle ore 15:30 allo Stadio Miramare, dove affronterà il FBC Gravin - facebook.com facebook