domani a verona si apre il 58 o vinitaly alla presenza di 5 ministri

Domani a Verona si inaugura la 58ª edizione di Vinitaly, con la presenza di cinque ministri. La fiera si svolge nel quartiere fieristico che si presenta al completo, con quattro padiglioni dedicati alle varie sezioni dell’evento. L’apertura è prevista in mattinata e attira operatori, produttori e visitatori da diverse regioni. La manifestazione continua fino a fine settimana, offrendo un’ampia panoramica sulle novità del settore vinicolo.

Taglia il nastro domani a Verona la 58a edizione di Vinitaly, che si presenta con il quartiere fieristico al completo e 4.000 aziende in rappresentanza di tutte le regioni. Fino al 15 aprile, Veronafiere torna così a essere il baricentro internazionale del business del vino, con oltre 100 appuntamenti in calendario tra approfondimenti, degustazioni e nuovi format per rafforzare ulteriormente la capacità di connessione tra imprese e mercati. Al centro dell'edizione 2026 il consolidamento della proiezione internazionale della manifestazione, sostenuta da un piano di incoming mirato da 70 nazioni realizzato da Veronafiere e Ita-Italian Trade Agency. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Torna il Vinitaly, da Verona si scommette sulla rinascitaDal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde.

Verona si prepara a Vinitaly and The City, il fuori salone dedicato agli enoappassionatiLe vie del capoluogo scaligero torneranno ad ospitare la tre-giorni dal 10 al 12 aprile.

Temi più discussi: Fine settimana soleggiato ma più fresco. Martedì torna la pioggia; Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta 2026; San Bonifacio, è l’ex pediatra Valeria Geremia la candidata sindaco per Verona Domani; Le Semifinali Play Off si aprono con il successo di Verona per 3 a 0.

Domani a Verona si apre il 58/o Vinitaly alla presenza di 5 ministriTaglia il nastro domani a Verona la 58/a edizione di Vinitaly, che si presenta con il quartiere fieristico al completo e 4.000 aziende in rappresentanza di tutte le regioni. Fino al 15 aprile, ... ansa.it

Taglia il nastro domani a Verona la 58ª edizione di VinitalyTaglia il nastro domani a Verona la 58ª edizione di Vinitaly, che si presenta con il quartiere fieristico al completo e 4mila aziende in rappresentanza di tutte le regioni. Fino al 15 aprile, Veronafi ... gazzettadasti.it

SERIE D | Zenelaj alla vigilia di Martina-Real Normanna: "Siamo sempre lì, ci crediamo tutti. Ora pensiamo solo a vincere domani" #martina #zenelaj #sport - facebook.com facebook

Domani 12/04/2026 si effettuano i seguenti treni straordinari: * 94494 da FIRENZE a PISTOIA in partenza alle ore 17:00 con fermate di FIRENZE RIFREDI, SESTO FIORENTINO, PRATO CENTRALE, PRATO PS * 94501 da LA SPEZIA a PISA CENTRALE in pa x.com