Dolores Huerta non chiediamole perché

Dolores Huerta spiega che quando le chiedono perché non ha parlato, si concentra sulle battaglie per i diritti dei lavoratori agricoli. La sua risposta si riferisce alle conquiste ottenute nel settore, che considera fondamentali nel suo impegno. Huerta ha condiviso queste parole durante un’intervista con una nota giornalista e premio Pulitzer. La sua vita è stata dedicata alla lotta per i diritti sociali e dei lavoratori.

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