Dodicenne colpita con le forbici dalla compagna di classe in bagno | Volevo ucciderla

Una ragazza di dodici anni è stata ferita con le forbici dalla compagna di classe durante una discussione nei bagni di un palazzetto sportivo locale. La vittima ha riportato ferite e ha riferito di aver sentito che l'altra ragazza avrebbe detto di volerla uccidere. L'episodio è avvenuto venerdì 10 aprile e ha coinvolto studenti, insegnanti e genitori, tutti colti di sorpresa dall'accaduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'aggressione.

Un'intera comunità sotto choc, dall'istituto scolastico frequentato dalle due studentesse alla popolazione di Castelfranco di Sotto, letteralmente sconvolta dall'aggressione avvenuta venerdì 10 aprile nei bagni del Palazzetto dello sport cittadino.La classe stava svolgendo l'ora di attività.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Violenza tra i banchi, dodicenne invita una compagna di classe in bagno e la colpisce al collo con le forbici