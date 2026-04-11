Diversi manifesti elettorali per due diverse idee di Ungheria
Due campagne elettorali si fronteggiano con stili molto diversi: da un lato, una più aggressiva, dall’altro, una più essenziale. Entrambe si concentrano sulla promozione di idee diverse di Ungheria, utilizzando strategie visive e comunicative distinte. La differenza principale riguarda le risorse impiegate e le scelte di comunicazione adottate dai rispettivi comitati. La competizione si svolge nel contesto di un clima politico acceso, con manifesti pubblici che decorano le strade delle città.
Una campagna più aggressiva da una parte e una più minimalista dall'altra. c'entrano le risorse disponibili, ma anche altro.🔗 Leggi su Ilpost.it
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