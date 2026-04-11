Nel primo pomeriggio di giovedì, lungo una strada del Miranese, un grave incidente tra due veicoli ha causato la morte di una persona. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, i tentativi di rianimazione sono falliti. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si è trovata a fare i conti con la perdita improvvisa e tragica di una vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Un impatto devastante, in pochi istanti, lungo una strada di tutti i giorni. Nel primo pomeriggio di giovedì, nel Miranese, un incidente frontale ha spezzato una vita e lasciato una comunità sotto choc: i soccorsi sono intervenuti subito, ma si sono rivelati inutili. La notizia ha colpito anche il mondo del calcio: la vittima era legata a un volto noto della Serie A, e l’annuncio ha fatto rapidamente il giro degli ambienti sportivi, tra messaggi di cordoglio e incredulità. Lo scontro nel miranese: cosa è successo. L’incidente si è verificato intorno alle 15 in via Taglio sinistro, nel territorio dell’Unione dei comuni del Miranese, lungo il rettilineo che collega Mira a Mirano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Distrutti dal dolore”. Serie A sotto shock, incidente mortale e soccorsi inutili

“Distrutti dal dolore”. Serie A sotto choc, incidente mortale e soccorsi inutili: l’annuncio della squadraUn impatto devastante, avvenuto in pochi istanti lungo un tratto di strada che conosceva bene, mentre stava semplicemente tornando a casa.

Incidente stradale mortale, schianto tremendo: soccorsi inutiliLa mattinata si è aperta con una tragedia improvvisa che ha spezzato una vita e lasciato sotto shock chi ha assistito alla scena.

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