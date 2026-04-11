Distrutti dal dolore Serie A sotto shock incidente mortale e soccorsi inutili

Da tvzap.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di giovedì, lungo una strada del Miranese, un grave incidente tra due veicoli ha causato la morte di una persona. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, i tentativi di rianimazione sono falliti. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si è trovata a fare i conti con la perdita improvvisa e tragica di una vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

Un impatto devastante, in pochi istanti, lungo una strada di tutti i giorni. Nel primo pomeriggio di giovedì, nel Miranese, un incidente frontale ha spezzato una vita e lasciato una comunità sotto choc: i soccorsi sono intervenuti subito, ma si sono rivelati inutili. La notizia ha colpito anche il mondo del calcio: la vittima era legata a un volto noto della Serie A, e l’annuncio ha fatto rapidamente il giro degli ambienti sportivi, tra messaggi di cordoglio e incredulità. Lo scontro nel miranese: cosa è successo. L’incidente si è verificato intorno alle 15 in via Taglio sinistro, nel territorio dell’Unione dei comuni del Miranese, lungo il rettilineo che collega Mira a Mirano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Distrutti dal dolore”. Serie A sotto shock, incidente mortale e soccorsi inutili

“Distrutti dal dolore”. Serie A sotto choc, incidente mortale e soccorsi inutili: l’annuncio della squadraUn impatto devastante, avvenuto in pochi istanti lungo un tratto di strada che conosceva bene, mentre stava semplicemente tornando a casa.

Incidente stradale mortale, schianto tremendo: soccorsi inutiliLa mattinata si è aperta con una tragedia improvvisa che ha spezzato una vita e lasciato sotto shock chi ha assistito alla scena.

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