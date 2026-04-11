Distrutti dal dolore Serie A sotto choc incidente mortale e soccorsi inutili | l’annuncio della squadra

Una tragedia ha colpito il mondo del calcio di serie A, quando un incidente mortale si è verificato lungo una strada familiare. La squadra coinvolta ha annunciato che i soccorsi sono stati inutili, lasciando tutti attoniti di fronte alla brutalità dell’accaduto. L’incidente si è verificato mentre l’auto transitava in un tratto conosciuto, in un momento in cui si stava tornando a casa.

Un impatto devastante, avvenuto in pochi istanti lungo un tratto di strada che conosceva bene, mentre stava semplicemente tornando a casa. Le condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante i tentativi dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare: la tragedia si è consumata nel giro di poche ore, lasciando una comunità sotto shock. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 15, in via Taglio sinistro, nel territorio del Miranese. La donna era alla guida della sua auto lungo il rettilineo che collega Mira a Mirano, quando si è verificato lo scontro frontale con un altro veicolo. Un impatto violentissimo, che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, giunte sul posto per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Incidente stradale mortale, schianto tremendo: soccorsi inutiliLa mattinata si è aperta con una tragedia improvvisa che ha spezzato una vita e lasciato sotto shock chi ha assistito alla scena.

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