La disfonia si presenta come un'alterazione della voce che può manifestarsi con raucedine, abbassamento o perdita temporanea del tono vocale. Secondo il dottor Gitto, quando questa condizione persiste per più di 15 giorni è importante consultare un medico. La durata prolungata può essere un segnale di problemi più seri, anche se spesso si tratta di cause relativamente banali. In alcuni casi, la disfonia può essere legata a malattie più gravi.

Siamo spesso abituati a dare per “scontata” la nostra voce, ma quando manca ci accorgiamo che non è così: è il caso della disfonia, un’alterazione della qualità della voce che dura per più di 15 giorni. A volte è la conseguenza di errori nell’uso della voce stessa, altre invece è causata dai classici virus respiratori, ma ci sono anche casi in cui può essere un campanello d’allarme di malattie più gravi, come spiega il dottor Marco Gitto, medico specialista in Audiologia e Foniatria presso l’Unità Operativa Clinicizzata di Neuroriabilitazione degli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza: “La disfonia è abbastanza frequente: quasi una persona su tre può incorrere in un problema di voce nel corso della vita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Disfonia: cos'è, da cosa è causata e quando è un campanello d'allarme di malattie gravi

Campanello d'allarme o no? Indian Wells, cos'è successo ad AlcarazL’inizio di stagione di Carlos Alcaraz, con le vittorie all’Australia Open e Doha, avevano fatto credere che la versione 2026 dello spagnolo fosse...

Leggi anche: Obama: "Minneapolis è un campanello d'allarme". Cos'è l'Ice e perché rappresenta un rischio politico per Trump