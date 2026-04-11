Disagi sulla linea dell' autobus Arenella-Libertà | Serve chiarezza nelle comunicazioni all' utenza

Nei giorni recenti, gli utenti della linea di autobus 731 che collega Arenella a Libertà hanno segnalato problemi nel servizio, con alcune difficoltà nel regolare passaggio dei mezzi. La mancanza di comunicazioni chiare e tempestive ha creato confusione tra i passeggeri. La situazione ha attirato l'attenzione di chi utilizza quotidianamente questa linea, evidenziando la necessità di aggiornamenti più trasparenti da parte delle autorità competenti.