Recentemente è stato presentato un manifesto che si propone di rappresentare le richieste e le esigenze delle persone colpite da un’alluvione. Il documento, ideato da un rappresentante di un comitato locale, si rivolge alle istituzioni e alle autorità, evidenziando come chi abbia subito danni si senta spesso ignorato o non riconosciuto. Il testo intende dare voce a chi si sente sommerso dal silenzio dopo l’evento calamitoso.

Un manifesto per dare voce a chi, dopo l’acqua, si è sentito sommerso dal silenzio. Nasce con questo obiettivo il " Manifesto dei diritti degli alluvionati ", presentato nei giorni scorsi e scritto da Giovanni Mariotti del Comitato Arcadinoé di Campi Bisenzio. Un documento che prova a mettere nero su bianco ciò che, secondo i cittadini colpiti dalle alluvioni del 2023 e del 2024, è mancato: ascolto, partecipazione e risposte concrete. All’incontro hanno preso parte, oltre al Comitato Arcadinoé, anche il Comitato Santa Maria La Villa di Campi Bisenzio, firmatario del testo, e una delegazione di cittadini di via Fratelli Cervi di Montemurlo. Un’occasione per condividere esperienze diverse ma unite da un filo comune: la difficoltà di essere ascoltati dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diritti degli alluvionati: il Manifesto ’Ci sentono, ma senza darci credito’

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