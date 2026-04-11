Alle ore 18:00 di oggi, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si gioca la partita tra Milan e Udinese, valida per la 32ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e anche in streaming, con telecronaca disponibile su diverse piattaforme. I commentatori e gli inviati seguiranno l'incontro dall'impianto milanese, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le azioni principali.

Milan-Udinese, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi pomeriggio alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Udinese, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 3° in classifica, con 63 punti, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte in 31 partite disputate. L'Udinese di Kosta Runjaic, invece, è 11^ in graduatoria, con 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, sempre in 31 gare giocate. Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Diretta tv o streaming Milan-Udinese: ecco come e dove vederla e chi ci sarà in telecronaca

Leggi anche: Diretta tv e streaming Cremonese-Milan: come e dove vederla chi sarà in telecronaca

Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in diretta tv o streaming: orario, data, canale, telecronacaIl Milan deve subire voltare pagina dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli.

Temi più discussi: Milan-Udinese: orario e dove vederla in TV e streaming; Dove vedere Milan-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Milan-Udinese: canale tv, diretta streaming, formazioni; Milan-Udinese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Milan-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeMilan-Udinese, gara valida per la 34ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile ... tuttosport.com

Milan-Udinese, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniIl fischio d'inizio di Milan-Udinese è alle 18. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per abbonati su DAZN e su DAZN 1. Non è prevista messa in onda in streaming anche su Sky Go. fanpage.it

Ecco come e dove vedere oggi #MilanUdinese in diretta tv o streaming! Per tutte le info che cercate, basta leggere l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

PROBABILE FORMAZIONE MILAN - UDINESE: 433 M. Maignan Z. Athekame, K. De Winter, S. Pavlovic, D. Bartesaghi S. Ricci, L. Modric, A. Rabiot A. Saelemaekers, R. Leão, C. Pulisic Allenatore: Max Allegri #SempreMilan #ACMilan x.com