Durante un convegno a Trieste organizzato da Confcommercio provinciale e Assintel, è stato sottolineato come sia necessario sostenere le piccole e medie imprese nel processo di digitalizzazione. La discussione ha evidenziato l'importanza di investimenti mirati, con un impegno di 50 milioni di euro, per facilitare la transizione tecnologica e garantire che anche le realtà più piccole possano adattarsi ai cambiamenti digitali.

A Trieste, durante il convegno sulla via digitale per le imprese italiane organizzato da Confcommercio provinciale e Assintel, è emersa la necessità di una trasformazione tecnologica che non lasci indietro il cuore produttivo del territorio. Manlio Romanelli, vicepresidente nazionale di Assintel, ha tracciato un percorso dove il coinvolgimento delle piccole e medie imprese, che costituiscono il 95% del sistema economico italiano, diventa l’unico modo per affrontare una sfida che definisce il destino della società stessa. Secondo Romanelli, il successo dipende dalla capacità di creare un ecosistema collaborativo, supportato da incentivi reali e da una pubblica amministrazione pronta a fornire strumenti pratici, poiché il costo dell’inerzia sarebbe inaccettabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Digitalizzazione: 50 milioni per non lasciare indietro le PMI

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Sostenibilità e digitalizzazione. Sul piatto 1,3 milioni per chi innova. Ossigeno per le imprese tessiliFondi per il distretto. Sarà pubblicato a giorni il bando che prevede uno stanziamento di 1 milione e 300mila euro per gli investimenti finalizzati alla sostenibilità socio-ambientale della produzione ... lanazione.it

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