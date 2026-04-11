diffidati atalanta juve ecco i bianconeri a rischio squalifica per la sfida con il bologna

Questa sera alcuni giocatori della Juventus rischiano di essere squalificati in vista della prossima partita contro il Bologna. La lista dei diffidati include diversi elementi della rosa bianconera, che potrebbero essere esclusi dal campo in caso di ulteriore cartellino giallo. La sfida tra Atalanta e Juventus si avvicina, e la possibilità di sanzioni disciplinari potrebbe influenzare le scelte dei tecnici.

di Angelo Ciarletta Diffidati Atalanta Juve, ecco i giocatori bianconeri che questa sera sono a rischio squalifica per la sfida con il Bologna. La Juve si prepara alla delicata trasferta contro l’Atalanta con alcune pesanti defezioni e preoccupazioni disciplinari. Questa sera mancherà Weston McKennie, che dovrà scontare un turno di squalifica. Tuttavia, a impensierire maggiormente sono le diffide nel reparto arretrato. ULTIMISSIME JUVE LIVE Sotto osservazione ci sono infatti Gleison Bremer e Lloyd Kelly. Entrambi, in caso di ammonizione al Gewiss Stadium, salterebbero la sfida della prossima settimana contro il Bologna. Il brasiliano è entrato nell’elenco dei diffidati dopo il cartellino giallo rimediato nell’ultimo turno contro il Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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