L’Italia ha aumentato la spesa per la difesa da 33,4 miliardi di euro nel 2024 a 45,3 miliardi nel 2025, con un incremento del 36 percento. Questa variazione riguarda in modo particolare il target NATO, che ha visto un aumento significativo dei fondi destinati alla sicurezza nazionale. La decisione si traduce in una crescita sostanziale delle risorse allocate alla difesa nel corso dell’ultimo anno.

L’Italia ha registrato un balzo della spesa per la difesa che ha portato i fondi destinati alla sicurezza nazionale da 33,4 miliardi di euro nel 2024 a ben 45,3 miliardi nel 2025. Questo incremento di quasi 12 miliardi, pari a un aumento del 36%, ha permesso al Paese di raggiungere il target del 2% del Pil stabilito dalla NATO già nel 2025, passando rapidamente dall’1,5% precedentemente rilevato. Mentre l’Alleanza Atlantica conferma che tutti i suoi membri hanno ora raggiunto l’obiettivo del 2% del Pil, il caso italiano si distingue per la rapidità della variazione finanziaria, avvenuta in un lasso di tempo estremamente breve e senza che si riscontrassero nuove allocazioni legislative di tale portata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa Italia: balzo del 36% per il target NATO, ecco il mistero

L’Italia nella Nato tra difesa, guerra e spesa militare: se ne parla in un incontro all’ex Chiesa del CarmineSabato 28 febbraio alle ore 16 al Laboratorio Aperto ex Chiesa del Carmine (piazza Casali 10) si terrà l’evento "Italia nella Nato.

Nato: l’Italia guida il comando strategico di Napoli, nuova mappa per la difesa europea e più responsabilità.La Nato ridisegna la sua mappa strategica con un cambiamento significativo al vertice del Joint Force Command di Napoli.

Temi più discussi: Fmi, corre la spesa per la difesa, il 40% dei Paesi oltre il 2% del Pil; Difesa, nasce una nuova asset class: 19 Etf e 19 mld di euro di masse; Governo e stabilità tra crisi energetica e globale, l'Italia razionale in un mondo irrazionale; Turismo DOP, l’Italia accelera: +12% di iniziative nel 2025, eventi in crescita del 26%.

Spese militari, quanto sta spendendo davvero di più l’Italia?Secondo gli ultimi dati Nato la spesa per la difesa dell’Italia è aumentata del 36% dal 2024 al 2025 ma senza nuove allocazioni ... repubblica.it

Niente balle sulla difesa italiana. Parla Guido CrosettoLa minaccia russa? Continuerà a esserci. Gli eserciti europei in Ucraina? Dobbiamo tenere dentro la Nato, a tutti i costi. Il pacifismo? Basta buttare benzina sul fuoco per due voti in più. A colloq ... ilfoglio.it

La risposta del ministro: “No, non abbiamo una difesa adeguata” Nel corso del Question Time al Senato della Repubblica, il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo al senatore Carlo Calenda, ha dichiarato in modo netto che l’Italia oggi non dispone - facebook.com facebook

Bel contrappasso vedere una squadra italiana che gioca a 4 per ora tritata da una squadra inglese che gioca con la difesa a 3 (e nonostante questo non rinuncia ad avere due esterni d'attacco che puntano sempre l'uomo tagliando dentro) Solo che i ritmi sono x.com