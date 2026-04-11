Dieci anni di Tulipanomania a Bardolino | oltre 50 mila fiori sul lungolago

A Bardolino, si festeggiano dieci anni della Tulipanomania, evento che ogni primavera arricchisce il lungolago con oltre 50.000 tulipani. La manifestazione, nata dieci anni fa, ha attirato visitatori e appassionati di fiori, contribuendo a rendere il lago di Garda una meta rinomata durante questa stagione. La festa si svolge ogni anno in città, coinvolgendo il centro e le aree circostanti con esposizioni floreali e decorazioni colorate.

Bardolino celebra i dieci anni della Tulipanomania, uno degli appuntamenti che negli ultimi anni ha contribuito in modo decisivo a ridefinire e valorizzare l’identità del lago di Garda nel periodo primaverile. L’edizione 2026 segna un traguardo significativo per un progetto che, grazie alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it Tulipanomania 2026: 1 milione di fiori ridisegnano il giardinoLa primavera ha trovato la sua massima espressione cromatica nel Parco Giardino Sigurtà, dove il Festival Tulipanomania 2026 sta trasformando il... "Cuori connessi" compie dieci anni: oltre 240 mila studenti per il Safer Internet DayDieci anni di impegno contro il cyberbullismo e per un uso più consapevole della rete. Si parla di: VIDEO | 10 anni di Tulipanomania a Bardolino: oltre 50mila bulbi sul lungolago; Torna il concorso fotografico di Legambiente sulla biodiversità: 'Stimoliamo uno sguardo più attento'. Dieci anni di Tulipanomania a Bardolino: oltre 50 mila fiori sul lungolagoTorna l'appuntamento frutto della sinergia tra il Comune lacustre e il Parco Giardino Sigurtà, che quest'anno ha visto i bambini della scuola dell’infanzia Fondazione De Gianfilippi curare una delle ... veronasera.it