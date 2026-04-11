Diamond Painting Grandi Dimensioni 100x60cm 5D Diamond Painting Adulti Uccello Kit Completo Strass Crystal Art Idee Regalo Donna Quadri Diamantati Per Soggiorno Camera Animale 4 5 Pezzi 0b-898 – idea regalo inter

In questa proposta trovi un kit di diamond painting di grandi dimensioni, 100x60cm, pensato per adulti. Include cinque pezzi con immagini di uccelli, realizzati con strass e cristalli. Il prodotto è completo di tutti gli accessori necessari ed è indicato come idea regalo per donne. È adatto per decorare soggiorno, camera o per appassionati di arte diamantata.

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