Di Papa in Papa Obiang gode

Il vicepresidente della Repubblica ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha smentito le notizie riguardanti Obiang. La vicenda riguarda presunte affermazioni di Papa in Papa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La comunicazione sui social media ha chiarito che le informazioni diffuse non corrispondono alla realtà dei fatti. Nessun altro dettaglio o dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Il Papa in Africa In Guinea equatoriale, prossima meta del tour africano di Leone XIV, ci andò già Giovanni Paolo II nel 1982. E lui c’era già. Ricchezze e miserie dell’eterno presidente e del suo clan Il Papa in Africa In Guinea equatoriale, prossima meta del tour africano di Leone XIV, ci andò già Giovanni Paolo II nel 1982. E lui c’era già. Ricchezze e miserie dell’eterno presidente e del suo clan Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Di Papa in Papa, Obiang gode “Mandato via da Roma”. Papa Leone XIV, le decisione drastica sul braccio destro di papa FrancescoUna nuova decisione del Vaticano segna un passaggio importante negli equilibri della Curia romana. Il parroco scrive al Papa: "Lascio la tonaca, voglio diventare papà""Non posso rimanere fedele al celibato, voglio una famiglia", scrive così l'ormai ex parroco Giovanni Gatto nella lettera lunga lettera indirizzata a...