Di Benedetto Lega aggredito e colpito da un pugno in via Massarenti

Un uomo è stato aggredito e colpito con un pugno in via Massarenti, in pieno giorno. L’episodio si è verificato a pochi passi dal centro cittadino e sembra trattarsi di un’aggressione senza motivo apparente. La scena si è svolta davanti agli occhi di passanti, che hanno assistito al momento senza intervenire. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile.

"Un’aggressione gratuita avvenuta in pieno giorno, in via Massarenti, a due passi dal centro". Così, Matteo Di Benedetto, consigliere della Lega, denuncia di essere stato aggredito "da due giovani criminali, mentre mi ero fermato per aiutare un cittadino, la cui auto era stata danneggiata" dagli stessi individui. Quando l’esponente del Carroccio ha chiesto che i due si fermassero e lasciassero i loro dati per permettere all’assicurazione di risarcire il proprietario dell’auto, "i delinquenti sono fuggiti prima dell’arrivo della polizia. Uno dei due, scappando, mi ha colpito con un pugno all’addome – continua Di Benedetto –, rompendomi anche il telefono". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Di Benedetto (Lega) aggredito e colpito da un pugno in via Massarenti Deromedis colpito da un pugno al volto da Duplessis-Kergomard: follia nella gara di skicrossDuranre la gara di skicross Deromedis viene mandato fuori pista dall'avversario durante un corpo a corpo: Duplessis-Kergomard gli rifila un pugno in... Autista Air Campania aggredito da un passeggero al terminal di Avellino: pugno e spintone, l’azienda dice bastaL'episodio è avvenuto ad Avellino durante la salita a bordo di un bus diretto a Napoli.