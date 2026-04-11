Dewsbury-Hall ha segnato una doppietta che ha permesso alla sua squadra di superare il Brentford, impedendo alla formazione avversaria di conquistare un posto tra i primi sei in classifica. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di Dewsbury-Hall, confermando il risultato attraverso le azioni decisive dei suoi giocatori. Il Brentford non è riuscito a raggiungere l’obiettivo di qualificarsi tra le prime sei squadre della stagione.

2026-04-11 18:23:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Brentford non è riuscito a entrare tra i primi sei. Igor Thiago ha segnato una storica doppietta, ma al Brentford è stata negata una vittoria cruciale nella corsa per il calcio europeo quando il pareggio di Kiernan Dewsbury-Hall al 91? ha regalato all’Everton un pareggio per 2-2 a West London. I Bees hanno impiegato solo tre minuti per passare in vantaggio, Thiago è diventato il primo brasiliano a segnare 20 gol in una stagione di Premier League trasformandosi dal dischetto dopo che il portiere dell’Everton Jordan Pickford ha fatto lo sgambetto a Kevin Schade.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Dewsbury-Hall nega il Brentford dopo la storica doppietta di Thiago

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