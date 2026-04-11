Una bambina che accompagna il giocatore in campo al Meazza appare molto impressionata dall’atmosfera e dalla folla presente, rimanendo visibilmente spaventata. Il terzino decide di calmarla tenendola in braccio, cercando di rassicurarla prima dell’ingresso. La bambina appare sorpresa e un po’ emozionata, mentre il giocatore si prende cura di lei davanti ai tifosi presenti. La scena si svolge prima del calcio d’inizio della partita.

I tre anelli gremiti, le torri elicoidali, più di settantamila voci che cantano all’unisono. San Siro, sold out per il match contro l'Udinese, fa effetto. Può far tremare le gambe agli avversari, figurarsi a una bambina. È quello che è successo pochi istanti prima del fischio d’inizio: la piccola che doveva entrare in campo mano nella mano con Davide Bartesaghi si è bloccata, travolta dall’impatto del Meazza pieno. I grandi occhi a scrutarne gli spalti e l'improvviso terrore. Il terzino del Milan ha capito subito la situazione, l’ha presa in braccio e ha provato a rassicurarla mentre insieme mettevano piede sul prato. Ma la paura era troppo forte.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Deve entrare in campo ma è terrorizzata: Bartesaghi calma una bimba tenendola in braccio

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