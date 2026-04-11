In prima serata su Canale 5, il derby pugliese tra Cassano e Ventola ha attirato l’attenzione degli spettatori. Durante la trasmissione, i due ex calciatori hanno ricordato il famoso “trenino”, un episodio noto tra gli appassionati di calcio della regione. Lo studio televisivo si è riempito di ricordi e aneddoti legati a quel momento, che rappresenta un pezzo importante della storia calcistica pugliese.

Le luci dello studio televisivo di Canale 5 hanno illuminato una sfida che, per chiunque conosca il cuore della Puglia, va ben oltre un semplice gioco. Ieri sera, durante la seconda tappa dello speciale dedicato ai venticinque anni di attività professionale di Pio e Amedeo, intitolato Stanno tutti invitati, la storica tensione tra le tifoserie di Bari e Foggia è stata trasposta in una dimensione ludica, mettendo sul piatto una partitella tra ex calciatori e comici. Il confronto ha contrapposti i colori rossoneri di Pio e Amedeo a quelli biancorossi rappresentati da Antonio Cassano e Nicola Ventola, questi ultimi presenti insieme a Lele Adani nel contesto del loro format denominato Viva el Futbol. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby pugliese in TV: Cassano e Ventola rievocano il trenino

Ventola, la nuova vita dell'ex calciatore pugliese: «Dal campo al teatro con Cassano. Il Bari un sogno e tornerò a viverci»Quando ha debuttato in Serie A il 6 novembre del 1994, Nicola Ventola aveva appena 16 anni e cinque mesi.

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