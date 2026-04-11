Nel campionato attuale, il Modena si trova stabilmente in zona playoff, mantenendo un sesto posto che ha caratterizzato gran parte della stagione. Tra le sfide principali, si segnalano le confronti tra le squadre e le tensioni tra i vari allenatori, con alcune di esse che tentano di risalire la classifica o consolidare le proprie posizioni. La partita si prepara ad essere decisiva per le ambizioni di ciascuna formazione coinvolta.

L’importanza di dimostrare di saper reagire, di nuovo. Forse il Modena (e l’ambiente che lo circonda) si è abituato talmente tanto al sesto posto e a quella zona playoff che vive da inizio stagione, da non valorizzarne nella maniera giusta l’importanza. E ad ogni passo falso è costretto a rilanciarsi, rialzando morale ed ambizioni. Tutto normale, è calcio. E come tale, è il gioco a prevedere determinate regole non scritte. La prova ’ Castori ’ è un esame per tutti, lo sarà anche per i canarini che, ultimamente, quando incontrano l’ex tecnico del Carpi vanno sempre a sbattere contro un muro o quasi. Anche quest’anno dalle parti di Bolzano il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dentro la partita. Tra i gialli e il riscatto c’è un certo Castori. De Luca sfida il passato, Dellavale insidia Adorni

Dentro la partita. Il francese arretra, Adorni di nuovo titolare. I blucerchiati ora hanno l’artiglieria pesanteForze fresche in arrivo e quale momento migliore se non questo, nel quale i punti iniziano a pesare come macigni.

De Sica sfida il passato: il cinepanettone si reinventa tra giallo e comicità vernacolare.Il cinema italiano, un tempo prolifico nel genere comico natalizio, si trova oggi a confrontarsi con un’eredità complessa e un tentativo, tutt’altro...

Si parla di: Castori: Pareggio giusto. Cole? Ho visto una squadra che si muove bene.

Dentro la partita. Tra i gialli e il riscatto c’è un certo Castori. De Luca sfida il passato, Dellavale insidia AdorniL’importanza di dimostrare di saper reagire, di nuovo. Forse il Modena (e l’ambiente che lo circonda) si è abituato ... msn.com

Cesena-Sudtirol è la sfida tra Cole e Castori: il debuttante contro il primatista di panchineAl netto di giorni e orari improponibili (lunedì di Pasqua alle 12.30, 25 aprile alle 19.30, 1° maggio alle 15...) ci si prepara per il gran finale: ... corriereromagna.it