Demenza 11 facilitatori certificati da Asst Lariana | così formeranno i colleghi e miglioreranno le cure

Recentemente si è concluso il primo corso dedicato ai facilitatori della Dementia Care presso un'azienda sanitaria locale. Quindici professionisti, già certificati, sono stati formati per supportare i colleghi e migliorare l'assistenza rivolta a pazienti affetti da demenza. L'iniziativa si inserisce in un programma di formazione volto a diffondere pratiche più efficaci nella cura di questa condizione.

Si è concluso nei giorni scorsi il primo corso dedicato ai facilitatori della Dementia Care all’interno di Asst Lariana. Undici professionisti tra medici, infermieri e operatori socio sanitari del reparto di Geriatria dell’ospedale Sant’Anna hanno ottenuto la certificazione, entrando a far parte.🔗 Leggi su Quicomo.it Anziani fragili, più cure a casa e meno pronto soccorso: il piano di Asst LarianaVisite domiciliari, team geriatrici e nuovi servizi sul territorio presentati alla Cernobbio School: ecco cosa cambia per gli over 80 e le loro... Malattia renale cronica e anemia, nuove cure: Asst Lariana protagonista al meeting ERA di SarajevoLa nefrologia di Asst Lariana si conferma protagonista a livello internazionale con la partecipazione della dottoressa Lucia Del Vecchio all’ERA...