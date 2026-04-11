Delitto Mattarella la Cassazione sconfessa l' arresto dell' ex prefetto Piritore

La Corte di Cassazione ha respinto l’ordinanza di arresto nei confronti dell’ex prefetto, riguardante il caso del delitto Mattarella. La decisione si basa sulla necessità di dimostrare che le dichiarazioni false abbiano effettivamente ostacolato le indagini, anziché considerare semplicemente la falsità come elemento sufficiente. La vicenda riguarda quindi una fase delicata del procedimento legale, con il tribunale che ha analizzato i criteri per l’applicazione delle accuse.

Non basta dire il falso per parlare di depistaggio. Serve dimostrare che quelle parole abbiano davvero ostacolato l’inchiesta. È il principio fissato dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Ercole Aprile con relatore Paolo Di Geronimo, nelle motivazioni con cui ha annullato senza rinvio i domiciliari per Francesco Piritore, ex prefetto di Isernia ed ex funzionario della Squadra mobile di Palermo, indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella. La decisione era stata presa lo scorso marzo, quando il funzionario era tornato in libertà. Ora i giudici spiegano che «il reato di depistaggio deve essere qualificato quale reato di pericolo in concreto». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Delitto Mattarella, la Cassazione sconfessa l'arresto dell'ex prefetto Piritore Omicidio Piersanti Mattarella, la Cassazione annulla gli arresti dell’ex prefetto PiritoreAGI - Con la sentenza che ha accolto il ricorso dei difensori dell'ex prefetto Filippo Piritore, la sesta sezione della Cassazione ha annullato senza... Omicidio Mattarella, la Cassazione annulla la misura cautelare per l'ex prefetto Filippo PiritoreLa Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal gip di Palermo nei confronti di Filippo Piritore ,... Si parla di: Depistaggio escluso se le false dichiarazioni non incidono sulle indagini; Delitto Mattarella, la Cassazione sconfessa l'arresto dell'ex prefetto Piritore. Delitto Mattarella, la Cassazione sconfessa l'arresto dell'ex prefetto PiritoreRespinta l’accusa di depistaggio: tesi «congetturale» segnata da «plurimi elementi di contraddittorietà e illogicità» ... gazzettadelsud.it