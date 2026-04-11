Decolli senza barriere la ministra Locatelli | È responsabilità di tutti serve fare rete

Nella città di Bergamo, si è parlato di decolli senza barriere e di un nuovo approccio alla disabilità. La ministra ha affermato che la responsabilità riguarda tutti e che è necessario creare reti tra diversi soggetti. Ha spiegato che il focus deve spostarsi dalla semplice assistenza alla valorizzazione delle persone con disabilità. La discussione si è concentrata sulla necessità di superare vecchi modelli e adottare strategie più inclusive.

Bergamo. “La disabilità è una responsabilità di tutti. Dobbiamo essere in grado di andare in contro a un nuovo paradigma che non è più quello dell’assistenzialismo ma è quello della valorizzazione delle persone”. Così Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità, intervenendo in video collegamento al convegno “Decolli senza barriere – il diritto a viaggiare dei Passeggeri a Ridotta Mobilità”, organizzato da Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio. “Ci sono tante cose che si possono ancora fare e che non fanno parte solo del dovere istituzionale ma di una condizione condivisa. Bisogna fare più rete tra il mondo associativo, il mondo privato e le istituzioni perché questo da’ la forza di essere più presenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Locatelli sicuro: «Il peso non ce lo siamo tolto, dovremo fare una grande finale. Sappiamo la responsabilità che abbiamo sui bambini»di Andrea BargioneLocatelli parla nel post partita: «Il peso non ce lo siamo tolto, ora una grande finale.

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Bergamo, «Decolli senza barriere», il diritto a viaggiare delle persone a ridotta mobilitàDecolli senza barriere, il diritto a viaggiare delle persone a ridotta mobilità. Se ne è parlato, in un convegno, al polo fieristico di Bergamo. ecodibergamo.it

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In Base Usa di Aviano continuano atterraggi e decolli per esercitazioni. La base in allerta dall'inizio della guerra a livello 'Bravo plus' #ANSA x.com