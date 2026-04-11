Stasera alle 20.45 si svolge una partita decisiva alla New Balance Arena, dove due squadre si sfidano in un match che può determinare il loro futuro in Europa. La gara rappresenta un passaggio chiave per l’accesso alle competizioni continentali e coinvolge due formazioni che cercano di rafforzare la propria posizione in classifica. La sfida si svolge senza pubblico, con le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i punti necessari.

È uno spareggio per l’Europa quello che si gioca stasera alle 20.45 alla New Balance Arena (sold out) di Bergamo tra l’Atalanta, settima con 53 punti e la Juventus, quinta con 57, rasserenata dall’ufficialità del rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028, annunciata con un video in cui lo stesso allenatore comunica la notizia allo spogliatoio bianconero. "È chiaro che c’è la responsabilità di quella che è la grandezza del club perché noi dobbiamo rendere orgogliosi quei milioni di tifosi che appartengono a uno dei più bei club, a uno dei più grandi club a livello mondiale – le parole del tecnico –. Grazie per la vostra disponibilità e. oltre... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dea e Signora, un’Europa per due. Spalletti alla Juventus "oltre la fine"

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SPALLETTI ALLA JUVENTUS: DUE ANNI FA DICEVA COSE DIVERSE

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