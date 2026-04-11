In un’intervista rilasciata a CBS Sports Golazo, il presidente del Napoli ha ripercorso vent’anni di gestione, partendo dall’asta fallimentare del 2004 fino alla recente vittoria del quarto scudetto. Ha parlato delle sfide affrontate nel corso degli anni e di alcune questioni legate al numero di partite disputate. Inoltre, ha condiviso un retroscena riguardante l’allenatore precedente.

LE VERITÀ DEL PRESIDENTE. In una lunga intervista concessa al network americano CBS, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha tracciato un bilancio dei suoi 20 anni di gestione, dall’asta fallimentare del 2004 fino alla conquista del quarto Scudetto. Il patron azzurro ha lanciato un forte allarme sulla sostenibilità del calcio moderno, attaccando duramente la UEFA e la FIFA per l’eccessivo numero di partite (fino a 70 a stagione) che mettono a rischio la salute dei calciatori. De Laurentiis ha inoltre proposto riforme radicali, come l’introduzione del tempo effettivo, e ha svelato i retroscena dell’ingaggio di Antonio Conte, definito un “grandissimo motivatore” fondamentale per la recente rinascita del club nonostante un fatturato nettamente inferiore alle big europee.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - De Laurentiis a CBS Sports Golazo: i 20 anni di Napoli, l’allarme sulle 70 partite e il retroscena su Conte

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