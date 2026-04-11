De Filippo torna al Margherita | Enrico Guarneri sfida il tempo

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta ospiterà domenica 12 aprile alle 18:00 il debutto nazionale di una nuova commedia scritta da Peppino e Titina de Filippo, intitolata Quaranta ma non li dimostra. L’evento vede protagonista l’attore Enrico Guarneri, che sfiderà il tempo portando sul palco questa produzione. La rappresentazione sarà la prima assoluta di questa commedia, che sarà presentata al pubblico in questa occasione.

Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta ospiterà domenica 12 aprile alle ore 18:00 il debutto nazionale della commedia scritta da Peppino e Titina de Filippo, intitolata Quaranta ma non li dimostra. Protagonista della messa in scena sarà Enrico Guarneri, inserendo l’opera nel calendario della Stagione Teatrale Nazionale Turi Ferro 20252026, curata dal Teatro Stabile Nisseno sotto la direzione artistica di Giuseppe Speciale. Dinamiche familiari e scontro tra epoche nel dramma di de Filippo. La pièce si concentra sulla vita di Pasquale, un padre che ha perso la moglie e si trova a gestire un equilibrio precario tra la sua autorità e una ritrovata fragilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Filippo torna al Margherita: Enrico Guarneri sfida il tempo Leggi anche: “Quaranta…ma non li dimostra”: Enrico Guarneri in scena al teatro Annibale Luca De Filippo, a dieci anni dalla morte torna il suo ultimo spettacolo. Al Morlacchi "Non ti pago"A dieci anni dalla scomparsa di Luca De Filippo, torna sulle scene italiane l’ultimo spettacolo da lui diretto Non ti pago, una delle opere più...