David dall' Inghilterra a San Piero Patti per comprare casa a 1 euro
Un uomo proveniente dall’Inghilterra si è recato a San Piero Patti con l’intenzione di acquistare una casa al costo simbolico di un euro. L’amministrazione comunale del paese ha comunicato ufficialmente la conclusione della prima vendita legata al progetto “Case a 1 euro”. Questa iniziativa, avviata di recente, mira a incentivare il recupero di immobili abbandonati nel centro storico.
L’amministrazione comunale di San Piero Patti annuncia con soddisfazione la conclusione della prima vendita nell’ambito del progetto “Case a 1 euro”, un’iniziativa senza precedenti per S. Piero e che comincia a concretizzarsi dopo la prima fase di promozione e sensibilizzazione. L’immobile.🔗 Leggi su Messinatoday.it
VinciCasa: 500.000 euro per comprare casa in ItaliaStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20:30 si svolgerà l’estrazione del concorso VinciCasa, una lotteria che promette un premio in immobili e...