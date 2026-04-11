Date voce alle vittime di Epstein la Camera accoglie l’appello di Melania Trump I dem | Venga a testimoniare anche lei

La commissione di vigilanza della Camera ha deciso di ascoltare le testimonianze delle vittime di Jeffrey Epstein. La richiesta arriva in seguito a un appello di una figura pubblica, che ha invitato anche altre persone coinvolte a presentarsi. I democratici hanno ribadito la volontà di sentire anche una determinata persona che ha chiesto di essere ascoltata. La commissione ha confermato l’intenzione di procedere con le audizioni.

La commissione di vigilanza della Camera ascolterà le vittime di Jeffrey Epstein. Una decisione presa dal repubblicano e presidente della commissione James Corner dopo le dichiarazioni della first lady Melania Trump che in diretta dalla Casa Bianca ha smentito qualsiasi legame con Epstein e ha esortato il Congresso a tenere pubbliche udienze per dar voce ai sopravvissuti agli abusi. Melania “non è mai stata amica ” del finanziere pedofilo morto in carcere in circostanze: “Non sono mai stata legalmente accusata, né condannata per alcun crimine in relazione al traffico sessuale di Epstein, agli abusi sui minori o ad altri comportamenti ripugnanti” aveva detto la first lady nella sua dichiarazione a sorpresa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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