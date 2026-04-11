A Tolmezzo, una linea elettrica è stata danneggiata, causando interruzioni di corrente nella zona. Contestualmente, si sono verificati problemi all’oleodotto Tal, che ha portato a un rallentamento delle operazioni a fine marzo. Le autorità italiane stanno attualmente indagando sulle cause di entrambi gli incidenti, mentre i responsabili dell’oleodotto hanno smentito qualsiasi coinvolgimento di sabotaggi, spiegando che si tratta di un guasto tecnico.

In merito ai problemi tecnici verificatisi nei giorni scorsi nell’ oleodotto transalpino Tal alcuni media tedeschi hanno diffuso la notizia che potesse trattarsi di un atto di sabotaggio. Secondo Business insider e Welt am Sonntag il disservizio sarebbe stato causato da un non meglio precisato attacco a una stazione di pompaggio nella zona di Tolmezzo (Udine). L’ipotesi che si sta rapidamente diffondendo sui media locali del Friuli Venezia Giulia è stata seccamente smentita in una nota dai vertici della Tal che hanno parlato di un normale disservizio. L’oleodotto transalpino rifornisce dal porto di Trieste il greggio destinato all’Austria, alla Baviera (Germania) e alla Repubblica Ceca.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Danneggiata linea elettrica a Tolmezzo, problemi all’oleodotto Tal. Smentito il sabotaggio, indagini in corso

Sabotaggio all'oleodotto transalpino Tal: bloccati i rubinetti di greggio verso la GermaniaLa più grande raffineria di greggio tedesca è a secco e il problema è tutto italiano.

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