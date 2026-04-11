Danneggiata la linea di Terna in Friuli | problemi per l’Oleodotto Transalpino Inchiesta con 007 italiani e tedeschi

Un traliccio della linea elettrica gestita da Terna è stato danneggiato in Friuli, causando problemi all’Oleodotto Transalpino. L’incidente ha portato all’apertura di un’inchiesta che coinvolge le forze di intelligence italiane e tedesche, oltre al Ros dei Carabinieri e alla Dda locale. Le autorità stanno verificando le cause del danneggiamento e le eventuali responsabilità legate all’episodio.

Terna ha subito il danneggiamento di un traliccio della linea elettrica in Friuli. Un traliccio della linea elettrica è oggetto di una indagine che coinvolge intelligence italiana, tedesca, il Ros dei Carabinieri e la Dda del Friuli Venezia Giulia. Il danneggiamento si è verificato il 25 marzo scorso: ha riguardato un sostegno della linea a 132 kV Tolmezzo-Paluzza n. 416, nel comune di Tolmezzo (Udine). L’inchiesta muove dall’ipotesi di un sabotaggio. Non tanto per la gravità del danno, riparato in pochi giorni, ma perché ha causato rallentamenti nell’attività di un obiettivo sensibile: Tal-Siot, l’ Oleodotto Transalpino, che da Trieste rifornisce di greggio l’ Austria, la Baviera (Germania), la Repubblica Ceca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Danneggiata la linea di Terna in Friuli: problemi per l’Oleodotto Transalpino. Inchiesta con 007 italiani e tedeschi Sabotaggio a linea Terna in Friuli, ripercussioni su oleodotto Tal. Indagini Dda e RosUn sabotaggio a un traliccio della linea elettrica di Terna è oggetto di una indagine che coinvolge intelligence italiana , tedesca , il Ros dei... Danneggiata linea elettrica a Tolmezzo, problemi all’oleodotto Tal. Smentito il sabotaggio, indagini in corsoIn merito ai problemi tecnici verificatisi nei giorni scorsi nell’ oleodotto transalpino Tal alcuni media tedeschi hanno diffuso la notizia che...