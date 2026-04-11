Daniele Cassioli a Biumo | lo sciatore paralimpico insegna la resilienza

Venerdì 17 aprile 2026, alle 21:00, nell’oratorio Maria Immacolata di Biumo Superiore, in via Guido Reni 51, si terrà un evento con Daniele Cassioli, lo sciatore paralimpico noto per le sue imprese sportive. L’incontro si concentrerà sul rapporto tra lo sport e il superamento dei limiti personali. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà in un ambiente pubblico e gratuito.

Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21:00, l’oratorio Maria Immacolata di Biumo Superiore, situato in via Guido Reni 51, ospiterà Daniele Cassioli per un incontro dedicato al legame tra sport e superamento dei limiti. L’atleta, che ha vissuto nel territorio varesino diventandone un punto di riferimento, condividerà la propria esperienza con i cittadini, i giovani e le associazioni locali, trasformando il palmarès sportivo in un messaggio di resilienza. Il valore sociale del percorso 30 e lode a Biumo Superiore. L’iniziativa non si limiterà alla semplice cronaca di una carriera vincente, ma si configurerà come un momento di confronto aperto promosso dalla Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Daniele Cassioli a Biumo: lo sciatore paralimpico insegna la resilienza Motus al Cassioli. Quando la danza incontra l’arte“Come potevamo noi danzare” è un progetto che celebra il valore della pace attraverso il linguaggio universale della danza e dell’arte, realizzato da... Milano Cortina, Trump contro lo sciatore Hess: “Non rappresenta gli Usa? Lasci la squadra”CORTINA – “Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali”:...