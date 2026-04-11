Damilano e Volo a La Confessione | tra crisi mondiali e vita privata

Sabato 11 aprile 2026 alle 20:15, Rai 3 trasmetterà una nuova puntata di La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez che presenta interviste biografiche. Questa edizione vedrà protagonisti Damilano e Volo, che discuteranno di temi legati alle crisi mondiali e alla vita privata. La trasmissione si propone di approfondire le esperienze e le opinioni dei protagonisti su argomenti di attualità e questioni personali.

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:15, Rai 3 trasmette una nuova puntata de La Confessione, il format di interviste biografiche condotto da Peter Gomez. Il programma di questa sera vedrà protagonisti il giornalista Marco Damilano e l’attore Fabio Volo, offrendo agli spettatori un doppio appuntamento che spazia dall’attualità geopolitica alla narrazione personale della carriera artistica. Tra tensioni internazionali e riflessioni sulla vita professionale. La serata televisiva si aprirà con il contributo di Marco Damilano, volto noto del palinsesto Rai 3 grazie alla conduzione de Il Cavallo e la Torre, la striscia informativa che precede Un Posto al Sole dal lunedì al venerdì.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Damilano e Volo a La Confessione: tra crisi mondiali e vita privata Peter Gomez confessa Fabio Volo e Marco DamilanoPeter Gomez torna questa sera, sabato 11 aprile, con un nuovo appuntamento de La Confessione, il programma di interviste biografiche a personaggi... Marco Damilano a La Confessione di Gomez (Rai3): “Elly Schlein è la novità politica di questa legislatura. Può battere Giorgia Meloni”“Elly Schlein rappresenta la novità di questa legislatura, può battere Giorgia Meloni“.