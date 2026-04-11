Damian Priest ha risposto alle critiche rivolte alla presenza di celebrità nella WWE, affermando che queste aggiungono valore allo spettacolo. Il wrestler ha spiegato di avere una visione più ampia riguardo alle star esterne che partecipano agli eventi, rifiutando l’idea che siano soltanto figure di contorno. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta alle discussioni che si sono fatte più frequenti nel corso degli ultimi anni.

Damian Priest non è d’accordo con le critiche che ogni anno emergono riguardo alla presenza delle celebrità in WWE, e ha chiarito di vedere un quadro più ampio quando si tratta di star esterne sotto i riflettori. Durante un’intervista al Gabby AF podcast, a Priest è stato chiesto dell’aumento delle celebrità coinvolte nel periodo di WrestleMania. Con nomi provenienti dal mondo dello sport, della musica e dell’intrattenimento che appaiono regolarmente negli show WWE, i fan spesso si chiedono se quegli spazi non dovrebbero essere riservati ai wrestler a tempo pieno. Priest ha ammesso di comprendere il dibattito, ma crede fermamente che il coinvolgimento delle celebrità sia fondamentale per espandere il pubblico della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Damian Priest contro le critiche: “Le celebrità sono un valore aggiunto”

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