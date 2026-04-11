Dalle cartoline filateliche ai cani guida | torna il Lions Day nel cuore di Bologna

Domenica 12 aprile, Piazza Maggiore a Bologna ospiterà il Lions Day 2026, un evento dedicato alla solidarietà. Durante la giornata, verranno esposte cartoline filateliche e saranno presenti cani guida, con attività e iniziative aperte al pubblico. L’evento si svolge nel centro della città, coinvolgendo diverse associazioni e volontari che promuovono iniziative benefiche e di sensibilizzazione.

Domenica 12 aprile Piazza Maggiore si trasformerà in una vetrina della solidarietà bolognese in occasione del Lions Day 2026. Dalle 10:00 alle 18:00, i soci dei club Lions e Leo apriranno i propri stand alla cittadinanza per presentare i progetti di servizio attivi sul territorio, offrendo ai.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Maffei, voce e cuore. Dalle sfilate di cartoline ai giganti sul LungomareHa iniziato quando era ancora un bambino con un mestolo della cucina per microfono, mentre il tavolo della sala diventava il Lungomare. Leggi anche: Lions Club di Avellino e Benevento insieme per il “Lions Day”